In Berlin wird es an vielen Schulen noch kurz vor den Sommerferien zum Warnstreik von Lehrkräften kommen. Für Mittwoch, 29. Juni, ruft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ganztägig zu entsprechenden Streikaktionen auf. Schüler und Eltern müssen sich auf Unterrichtsausfall einstellen. An dem Tag stehen zwar keine Prüfungen mehr an, aber kurz vor den Ferien kann es etwa Klassenausflüge treffen.

Die GEW Berlin will kleinere Klassen an den Schulen und entsprechend weniger Belastung für Lehrer erreichen. Sie fordert einen Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz mit verbindlichen Regelungen. Verbesserte Arbeitsbedingungen seien auch das beste Mittel gegen Lehrermangel. Doch Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) habe bisher Gespräche verweigert.

Der bisher letzte Warnstreik an Berliner Schulen am 7. April dieses Jahres hatte zu scharfer Kritik von Schulleitungen und Schülervertretern geführt. An diesem Tag sollten Präsentationsprüfungen für das Abitur stattfinden.