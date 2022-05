Die Gewerkschaft Verdi hat Kita-Beschäftige zu Streiks aufgerufen. Etliche Kitas in Brandenburg bleiben am Montag geschlossen. Das meldet der RBB. Verdi teilte demnach mit, dass zahlreiche Kitas voraussichtlich in Zossen, Königs Wusterhausen, Ludwigsfelde, Panketal oder Blankenfelde-Mahlow am Montag nicht in Betrieb gehen. Nach Gewerkschaftsangaben wurden betroffene Eltern bereits informiert.

Zu einer Demo und einer Kundgebung vor dem Tagungshotel werden am Montagvormittag in Potsdam laut Verdi mehr als tausend Teilnehmer aus Brandenburg sowie weitere hundert aus Sachsen-Anhalt und Thüringen erwartet, wie der Sender weiter meldet. Verdi fordert eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel sowie ein finanzielle Verbesserung für die Beschäftigten.