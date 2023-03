Ein Streit zwischen zwei Männern endete an der Wittenberger Straße in der Nacht zu Samstag blutig. Zuvor wurde wohl gemeinsam gefeiert.

Streit an Berliner Einkaufszentrum eskaliert: Mann erleidet Schnittverletzungen

Nach einem Streit in Berlin-Marzahn wird der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert.

Nach einem Streit in Berlin-Marzahn wird der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert. Morris Pudwell

In der Nacht zu Samstag endeten Feierlichkeiten im Einkaufscenter „Zu den Eichen“ in Berlin-Marzahn wohl in einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein Mann wurde durch Schnitte verletzt.

Nach einem Bericht von vor Ort gerieten offenbar gegen 1.40 Uhr zwei Männer im Rahmen einer Feier in Streit. Dabei erlitt einer der beiden mehrere Schnittverletzungen.

Mutmaßlicher Täter ist wohl geflüchtet

Der Mann wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Verletzungen sollen nach ersten Erkenntnissen oberflächlich gewesen sein.

Der mutmaßliche Täter konnte laut dem Bericht von dem Opfer wohl beschrieben werden. Allerdings kam es in der Nacht offenbar zu keiner Festnahme. Nach der Tat war bereits einige Zeit verstrichen. Die Berliner Polizei ermittelt.