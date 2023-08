Streit auf Recyclinghof in Köpenick eskaliert: Familie prügelt sich mit Mitarbeitern

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann, seinen Söhnen und mehreren Mitarbeitern eines Recyclinghofes ist am Mittwoch eskaliert – alle Beteiligten zogen sich Verletzungen zu, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Gegen 11.45 Uhr soll ein 45-jähriger Mitarbeiter eines Recyclinghofs an der Oberspreestraße in Köpenick den 40-jährigen Mann sowie seine beiden Söhne im Alter von 24 und 18 Jahren vom Gelände verwiesen haben. Grund für den Platzverweis war die Überschreitung der täglichen Freimenge, die auf dem Recyclinghof zulässig ist. Daraufhin eskalierte die Auseinandersetzung und die Familie griff den Mitarbeiter an.

Schlägerei auf Recyclinghof: Beteiligte erleiden leichte Verletzungen

Zwischen den Beteiligten sowie weiteren Mitarbeitern des Recyclinghofs kam es im Zuge dessen zu mehreren wechselseitigen Körperverletzungen. Ein 44-jähriger Zeuge, der versuchte, die Situation zu entschärfen, soll ebenfalls durch einen der beiden Söhne zu Boden gebracht und geschlagen sowie getreten worden sein. Alle Beteiligten zogen sich bei der Auseinandersetzung Hämatome und Hautabschürfungen zu und mussten vor Ort verarztet werden.

Einer der Mitarbeiter des Recyclinghofs wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sechs der insgesamt sieben Beteiligten wurden nach Aufnahme des Sachverhalts am Ort entlassen. Der 24-jährige Sohn wurde zur Klärung mehrerer offener Vorführbefehle aufgrund von Ordnungswidrigkeiten zu einer Polizeiwache gebracht. Er durfte nach Zahlung mehrerer Geldstrafen wieder gehen.