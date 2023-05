Streit eskaliert am Karl-Marx-Platz in Neukölln: Mehrere Verletzte – Täter flüchtig

Einsatzkräfte am Samstagabend am Karl-Marx-Platz

Einsatzkräfte am Samstagabend am Karl-Marx-Platz Morris Pudwell

Mehrere Menschen wurden bei einem Streit in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Neukölln verletzt. Wie aus ersten Informationen von vor Ort hervorgeht, kam es demnach gegen 21.50 Uhr am Karl-Marx-Platz in Berlin-Neukölln zu der Auseinandersetzung.

Die Feuerwehr war demnach unter anderem mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Verletzten seien vor Ort versorgt worden. Mindestens ein Patient kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Die Polizei war mit Abschnittskräften und Beamten einer Einsatzhundertschaft am Ort.

Nach ersten Erkenntnissen wird in dem Zusammenhang auch nach zwei Fahrzeugen gefahndet, deren Kennzeichen den Beamten bekannt sind. Die erste Suche nach den mutmaßlichen Tätern verlief am späten Abend erfolglos.