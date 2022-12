Streit im U-Bahnhof: Mann stürzt in Gleisbett – Notbremse rettet ihn

Ein 56-Jähriger ist am Mittwochabend in Zuge eines Streits mit einem unbekannten Mann ins Gleisbett einer U-Bahn gestürzt. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Bahnhof Osloer Straße in Berlin-Gesundbrunnen gegen 18 Uhr.

Dabei sollen die beiden Männer zunächt verbal gestritten haben. Schließlich habe der Tatverdächtige den 56-Jährigen in Richtung der Gleise gezerrt, wodurch dieser ins Schwanken geriet und ins Gleisbett stürzte.

Ein BVG-Mitarbeiter bemerkte die Situation rechtzeitig, zog die Notbremse am Gleis und informierte die Zentrale der Verkehrsbetriebe. Der Tatverdächtige konnte unterdessen den Bahnhof unbemerkt verlassen, so die Polizei. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.