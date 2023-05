Streit im Verkehr: Mann mit axtähnlichem Gegenstand verletzt

Berlin -Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Autofahrern in Berlin-Gesundbrunnen ist ein 58-Jähriger mit einem axtähnlichen Gegenstand angegriffen und verletzt worden. In der Böttgerstraße kam es am Mittwochnachmittag aufgrund einer Straßenverengung zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem Autofahrer und einem Transporterfahrer, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Männer sollen sich gegenseitig in der Weiterfahrt behindert haben.

Im Laufe des Streits sei der Fahrer des Transporters ausgestiegen und habe mit dem 58-Jährigen und seinem 47 Jahre alten Beifahrer diskutiert. Daraufhin habe sich ein weiterer Autofahrer eingemischt und den 58-Jährigen beleidigt. Er holte aus seinem Auto demnach ein axtähnliches Werkzeug und schlug dem 58-Jährigen damit mehrmals gegen den Hals. Im Anschluss setzten sich die beiden unbekannten Männer in den Transporter.

Als der 58-Jährige mit seinem Handy ein Foto vom Kennzeichen des Transporters machte, fuhr dessen Fahrer demnach auf den Verletzten zu. Dieser sprang zur Seite und verletzte sich am Bein. Nachdem der Wagen verschwunden war, kam der Transporterfahrer kurz darauf zu Fuß auf den Verletzten zu, warf sein Handy auf den Boden und trat und schlug mehrfach auf ihn ein. Dann flüchtete er erneut.

Der verletzte 58-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die mutmaßlichen Täter entkamen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.