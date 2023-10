Ein Mann ist Donnerstagnacht in Berlin-Tegel offenbar angeschossen worden. Zuvor soll es Streitigkeiten gegeben haben, wie die Polizei mitteilte. Gegen 2.30 Uhr sei das mutmaßliche Opfer an der Greenwichpromenade auf einen Mann getroffen, mit dem er in einen Streit und auch in eine körperliche Auseinandersetzung geriet.

Dabei soll sich den Angaben zufolge ein Schuss aus der vermeintlichen Waffe des Unbekannten gelöst haben, der offenbar den 39-Jährigen traf. Anschließend soll der Unbekannte geflüchtet und der Verletzte in ein Krankenhaus gegangen sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.