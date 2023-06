Streit in Berlin eskaliert: 40-Jähriger nach Schuss auf Mann festgenommen

Weil er einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe abgegeben und damit einen Mann verletzt haben soll, ist ein 40-jähriger Mann am Sonntagnachmittag in Berlin-Hellersdorf festgenommen worden. Gegen 15.30 kam es in einer fünfköpfigen Männergruppe in der Stendaler Straße zu einem Streit, wie die Polizei mitteilte. Der 40-jährige Tatverdächtige habe einen Schuss abgefeuert, bei dem einer der Beteiligten eine blutende Armverletzung erlitt.

Die Gruppe bewegte sich dann gemeinsam zum U-Bahnhof Hellersdorf, wobei der Tatverdächtige alleine zur Stendaler Straße zurückkehrte. Alarmierte Polizisten nahmen ihn dort fest und durchsuchten ihn. In seinem Rucksack fanden sie die Schreckschusswaffe inklusive der Munition.

Nach Schussabgabe: Zeugin erleidet Knalltrauma

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Eine Zeugin, die sich in der Nähe des Tatorts befand, wurde in einem Rettungswagen wegen des Verdachts auf ein Knalltrauma ambulant behandelt. Die Identität des mutmaßlich Verletzten konnte bisher nicht geklärt werden.