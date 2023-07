Prügelei auf offener Straße in Berlin-Köpenick: Zwei Männer verletzt

Zwei Männer sind am Sonntagnachmittag in Berlin-Köpenick bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei anderen Männern verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll es gegen 14.45 Uhr in der Mahlsdorfer Straße zuerst zu einem verbalen Streit zwischen zwei 25-Jährigen und einem 33-Jährigen sowie seinem 38-jährigen Begleiter gekommen sein.

Die beiden gleichaltrigen Männer sollen die anderen beiden rassistisch beleidigt haben. Die Auseinandersetzung eskalierte. Die beiden älteren Männer sollen von einem der 25-Jährigen mit den Fäusten geschlagen und von dem anderen Mann mit einer Glasflasche attackiert worden sein. Als die beiden Angreifer versuchten zu flüchten, nahm das Duo die Verfolgung auf. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Flüchtenden in der Hirtestraße festnehmen.

Auseinandersetzung in Köpenick: Zwei Männer verletzt

Bei dem 25-Jährigen, der die Flasche geworfen hatte, wurde eine weitere Flasche mit grüner Flüssigkeit gefunden – die Polizei vermutete daraufhin ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann und sein Begleiter wurden auf eine Wache gebracht und mussten dort einen Alkoholtest machen, da sie betrunken wirkten. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der 38-Jährige erlitt eine Prellung am Jochbein und sein jüngerer Begleiter eine Platzwunde am Kopf. Beide wollten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.