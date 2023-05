Streit in Berlin-Tegel eskaliert: Jugendlicher mit Gaspistole angegriffen

Ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskalierte in Berlin-Tegel in einer Prügelei. Daraufhin schoss ein 20-Jähriger einem Jugendlichen mit einer Gaspistole ins Gesicht.

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel: In Tegel ist ein Streit eskaliert, wofür die Polizei anrücken musste. Oliver Berg/dpa

Ein Heranwachsender hat Donnerstagabend in Berlin-Tegel mit einer Gaspistole einen Jugendlichen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 20.20 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen einem 20-, 16- und 17-Jährigen in einem Einkaufszentrum in der Straße Am Borsigturm.

Die Auseinandersetzung eskalierte in einem Handgemenge, bei dem der 16-Jährige dem 20-Jährigen auf den Kopf geschlagen haben soll und ihn verletzte. Daraufhin zog dieser eine Gaspistole, schoss dem 16-jährigen Jugendlichen ins Gesicht und flüchtete vorerst in unbekannte Richtung.

Mit Gaspistole angegriffen: Flüchtiger kehrt zum Tatort zurück

Der Getroffene erlitt Augen- und Hautreizungen im Gesicht und wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt. Der Flüchtige kehrte kurze Zeit später zum Tatort zurück und wurde von der Polizei festgenommen. Anschließend wurde er in einen Polizeigewahrsam gebracht und wenig später entlassen.

Die anderen beiden Jugendlichen wurden überprüft und konnten danach ebenfalls ihren Weg fortsetzen. Die Suche nach der Gaspistole blieb bislang erfolglos. Die weiteren Ermittlungen dauern an.