Streit in Berlin-Tegel: Mieter schlägt mit Axt auf seinen Gast ein

Ein Streit unter Bekannten gipfelte in Berlin-Tegel in einen brutalen Axt-Angriff. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Kontrahenten am Samstagabend in einer Wohnung an der Sterkrader Straße aneinander geraten. Was der Auslöser war, war zunächst unklar.

Als der lautstarke Streit hochkochte, soll der 39-jährige Mieter nach einer Axt gegriffen haben. Er habe dann mit dem Werkzeug auf seinen 28-jährigen Gast eingeschlagen. Den Angaben zufolge trafen die Hiebe den Mann mehrmals an der Schulter. Anschließend flüchtete der Angreifer aus seiner Wohnung.

Das schwerverletzte Opfer konnte selbst einen Notruf absetzen. Rettungskräfte fanden ihn in der Wohnung und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Polizisten konnten den Wohnungsmieter in der Nähe des Hauses aufspüren und festnehmen. Er kam in ein Polizeigewahrsam, wo er zu dem Angriff befragt wurde. Die Kriminalpolizei übernahm noch am Abend die weiteren Ermittlungen.