Berlin - Ein Streit zwischen zwei jungen Frauen und einem Rentner in einem Bus in Berlin ist nach Polizeiangaben derart eskaliert, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schilderten die 15- und 19-Jährigen, der Mann habe sich am Donnerstag in Lichterfelde darüber beschwert, dass sie keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hätten. Die Ältere habe ihm auf Französisch geantwortet. Daraufhin soll der 74-Jährige ihr ins Gesicht gespuckt haben. Darüber erzürnt habe sie ihn angeschrien. Der Mann soll die Frau dann geohrfeigt und rassistische Äußerungen gemacht haben. Schließlich sei es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten gekommen.

Nach Angaben der Polizei haben die beiden Frauen Anzeige erstattet. Insgesamt werde wegen drei Fällen von Körperverletzung ermittelt sowie wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.