Streit in Flüchtlingsheim in Prenzlauer Berg: Person erleidet Stichverletzungen

In einem Flüchtlingsheim in der Storkower Straße eskalierte Montagabend ein Streit. Mindestens eine Person wurde verletzt. Es gibt mehrere Tatverdächtige.

Nach dem Streit in dem Flüchtlingsheim in der Storkower Straße mussten Polizei und Feuerwehr anrücken.

Nach dem Streit in dem Flüchtlingsheim in der Storkower Straße mussten Polizei und Feuerwehr anrücken. Morris Pudwell

Nach einem Streit in einem Flüchtlingsheim in der Storkower Straße in Berlin-Prenzlauer Berg ist mindestens eine Person verletzt worden. Der Streit ereignete sich am Montagabend gegen 22.30 Uhr. Nach ersten Informationen war eine Stichwaffe im Spiel.

Wie es weiter hieß, musste eine weitere Person vom Rettungsdienst gesichtet werden. Die Polizei konnte vor Ort mehrere Tatverdächtige ermitteln. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar.