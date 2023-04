Streit in Marzahn-Hellersdorf: Mann in Gesicht, Hand und Rücken geschnitten Ein Mann soll eine Frau rassistisch beleidigt haben. Der Lebensgefährte der Frau stellt ihn zur Rede – es kommt zum Handgemenge. dpa

Berlin -Ein 35-jähriger Mann hat bei einer Auseinandersetzung in Marzahn-Hellersdorf mehrere Schnittverletzungen an der Hand, am Rücken und im Gesicht erlitten. Der Mann soll am Samstagabend eine 25-jährige Frau an einer Bushaltestelle an der Hönower Straße rassistisch beleidigt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ihr 38 Jahre alter Lebensgefährte soll daraufhin den Mann aufgrund seiner Äußerungen zur Rede gestellt haben.