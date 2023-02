Zwei Männer gerieten in dem Wohnheim in Streit. Ein Mann starb, ein 22-Jähriger wurde festegnommen.

Streit in Obdachlosenheim in Berlin: Mann getötet

Die Polizei im Einsatz. Am Mittwoch ist ein Mann bei einem Streit in einem Obdachlosenwohnheim gestorben. : Carsten Rehder/dpa

Bei einem Streit in einem Wohnheim für Wohnungslose in Alt-Hohenschönhausen ist am Mittwochmorgen ein Mann getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, soll es Zeugenaussagen zufolge gegen 3 Uhr in einem Zimmer des Heimes in der Wollenberger Straße zwischen zwei Männern zu einem heftigen Streit gekommen sein. Einer der beiden Männer wurde dabei so schwer verletzt, dass er starb.

Der 22-jährige Tatverdächtige wurde von der Polizei in der Nähe der Unterkunft festgenommen. Die Identifizierung des verstorbenen Mannes steht noch aus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt haben die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin übernommen.