Streit mit Verlag: Harry soll in London vor Gericht aussagen Prinz Harry und weitere Prominente werfen einem Verlag vor, sich illegal persönliche Informationen angeeignet zu haben. Der Prozess startet kurz nach der Krö... dpa

London -Im Justizstreit mit einem britischen Verlag wird Prinz Harry persönlich in London vor Gericht aussagen. Der Prozess gegen Mirror Group Newspapers (MGN, „Mirror“) soll am 9. Mai beginnen, kurz nach den dreitägigen Feierlichkeiten zur Krönung seines Vaters König Charles III. am 6. Mai.