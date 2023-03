Streit nach Unfall: Mann kommt mit Stichverletzung in Klinik Ein 22-Jähriger ist in Mariendorf nach einem Verkehrsunfall mit einem 31-Jährigen in Streit geraten und dabei am Bein verletzt worden. Der 22-Jährige war am ... dpa

Berlin -Ein 22-Jähriger ist in Mariendorf nach einem Verkehrsunfall mit einem 31-Jährigen in Streit geraten und dabei am Bein verletzt worden. Der 22-Jährige war am späten Freitagabend mit seinem Auto auf der Rathausstraße unterwegs, als er von dem 31-Jährigen überholt und ausgebremst worden sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Dadurch fuhr der 22-Jährige gegen ein parkendes Auto.