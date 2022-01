München - Eine 93-Jährige ist in einem Pflegeheim in Unterhaching bei München nach einem Streit um ein geöffnetes Fenster gestorben. Die alte Dame geriet bei einer Silvesterfeier am vergangenen Freitag mit einem 89-jährigen Mitbewohner wegen des von ihr geöffneten Fensters in Streit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Senior habe das gestört.

Im Lauf der Streitigkeiten kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge die 93-Jährige zu Boden stürzte und sich verletzte. Am Tag darauf starb die Seniorin in einem Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge.