Streit um Nutzerdaten: Meta-Konzern verliert gegen Bundeskartellamt

Dürfen sich deutsche Wettbewerbsbehörden in die Angelegenheiten eines riesigen internationalen Technik-Konzerns einmischen? Ja, findet der Europäische Gerichtshof (EuGH), der am Dienstag in einem Rechtsstreit zwischen dem US-Konzern Meta und dem Bundeskartellamt für die Wettbewerbshüter aus Bonn entschieden hat.

Laut dem Urteil darf eine Behörde wie das Kartellamt auch die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) miteinbeziehen und einem Social-Media-Konzern beispielsweise verbieten, Nutzerdaten verschiedener Plattformen zusammenzuführen.

Hintergrund war eine Entscheidung des Bundeskartellamts aus dem Jahr 2019, nach welcher der Meta-Konzern die Nutzerdaten der Plattformen Facebook, WhatsApp und Instagram nicht mehr sammeln und gebündelt weiterverkaufen darf. Gerade hier liegt jedoch das eigentliche Kerngeschäft des Social-Media-Unternehmens – weshalb Meta gegen das Urteil Beschwerde einreichte. Der Fall wird aktuell vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt. Da es sich hier um neue juristische Grundsatzfragen handelt, hatten die Richter das EuGH konsultiert.

Kartellamt: Facebook-Konzern hat seine Marktmacht missbraucht

Eigentlich ist das Bundeskartellamt vor allem für Wettbewerbsfragen zuständig. Die EU-weit geltende DSGVO spielt in solchen Fällen normalerweise keine Rolle. Dass die Behörde sich 2019 gegen Meta (damals noch Facebook) eingeschaltet und das Unternehmen auch wegen Datenschutzverstößen abgestraft hatte, liegt laut dem Urteil an der besonderen Monopolstellung des Konzerns.

„Als marktbeherrschendes Unternehmen unterliegt Facebook besonderen kartellrechtlichen Pflichten und muss bei dem Betrieb seines Geschäftsmodells berücksichtigen, dass die Facebook-Nutzer praktisch nicht auf andere soziale Netzwerke ausweichen können“, erklärte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts.

Insofern seien die Nutzer quasi dazu gezwungen, auch datenschutzrechtlich bedenkliche Nutzungsbedingungen der Plattform zu akzeptieren. Der Konzern habe seine Marktmacht missbraucht. In Deutschland ist diese Praxis – im Gegensatz zu anderen Ländern – seither untersagt.

EuGH bestätigt Urteil: Meta darf Nutzerdaten nicht zusammenführen

Der EuGH bestätigte diese Entscheidung am Dienstag mit seinem Urteil. Meta sei aufgrund seiner Marktmacht durchaus in der Lage, „die Wahlfreiheit der Nutzer zu beeinträchtigen“, erklärten die Richter in Luxemburg. Dies sei auch deshalb relevant, da es sich bei den gesammelten Daten etwa um Angaben zu Religion, politischer Einstellung oder sexueller Orientierung der Nutzer handele. Die Tatsache, dass Meta seine Plattformen vor allem durch personalisierte Werbung finanziere, stelle hingegen kein berechtigtes Interesse dar.

Das Bundeskartellamt wertete dies als positives Signal. „Das Urteil wird weitreichende Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle der Datenwirtschaft haben“, sagte Mundt. Daten seien ein entscheidender Faktor für die Begründung von Marktmacht. Alexandra Geese, Digitalexpertin der Grünen im Europaparlament, begrüßte die Entscheidung ebenfalls. Das Urteil belege, dass die EU-Bürger „den Geschäftspraktiken übermächtig erscheinender Tech-Konzerne nicht ausgeliefert“ seien. (mit epd)