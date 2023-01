Streit um FFP2-Masken: Frau soll Geschäftspartner gekidnappt haben

Weil ihr die FFP2-Masken zu teuer waren, soll eine 46-Jährige gemeinsam mit unbekannten Mittätern ihren Geschäftspartner zwei Tage lang in einer fremden Wohnung festgehalten, mit einer Schusswaffe bedroht und so insgesamt 50.000 Euro erbeutet haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen die Frau nun Anklage wegen erpresserischen Menschenraubs und Diebstahls am Landgericht Berlin erhoben.

Das war laut Berliner Staatsanwaltschaft geschehen: Am 1. März 2021 soll die Beschuldigte für 250.000 Euro 700.000 FFP2-Masken von dem 34-jährigen Mann aus einem Lagerhaus gekauft haben. Im Anschluss soll die Frau den Geschädigten in ihre Wohnung gebeten und ihm eine Schusswaffe an den Kopf gehalten haben. Die Masken seien zu teuer, der Geschädigte solle ihr den Einkaufspreis verraten und Geld an sie zurückzahlen. Der Forderung sei der Mann jedoch nicht nachgekommen. Nunmehr sollen die Tatverdächtige und vier unbekannte Mittäter den Geschädigten in eine andere Wohnung gebracht und ihm seinen Wohnungs- und seinen Safeschlüssel weggenommen haben.

Mit der Waffe am Kopf bedroht: Opfer unterschrieb Schuldschein

Als man ihm erneut die Schusswaffe an den Kopf hielt, teilte der Mann seine Adresse mit. Die Tatverdächtige soll aus dem Safe in der Wohnung dann 50.000 Euro Bargeld genommen haben. Auch am nächsten Tag soll das Opfer noch in der fremden Wohnung von zwei der unbekannten Mittäter festgehalten worden sein. Die Angeklagte soll ihm abermals gedroht haben, dass sein Leben zerstört würde. Daraufhin unterschrieb der Mann einen Schuldschein in Höhe von 100.000 Euro. Er habe keine andere Möglichkeit mehr gesehen, sich aus der Situation zu befreien, sagte er später aus.

Des Weiteren soll die Tatverdächtige auch noch verschiedene Wertgegenstände – wie eine Armbanduhr der Marke Patek Philippe und eine Herrenhandtasche der Marke Louis Vuitton – aus dem Auto des Opfers entwendet haben.