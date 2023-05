Keine Geschenke zum Muttertag: CDU-Politiker Kuban schwärzt Kita an

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und frühere JU-Vorsitzende Tilman Kuban hat Erzieherinnen und Erzieher einer Kita im Raum Fulda auf Twitter scharf angegriffen. Weil die Kita-Leitung entschieden hatte, dass die Kinder keine Geschenke zum Muttertag oder Vatertag anfertigen werden, regte Kuban sich auf.

Der CDU-Politiker veröffentlichte ein Schreiben der Kita, zunächst ohne die Adresse und Telefonnummer zu schwärzen. Der Brief wurde in rechten Medien geteilt, die Einrichtung fühlte sich bedroht. Erst später machte Kuban die Adresse samt Telefonnummer unkenntlich und postete den Brief erneut. „Dem Wahnsinn sind keine Grenzen mehr gesetzt“, schrieb der CDU-Politiker auf Twitter, auch in dem überarbeiteten Post.

Ein vorheriger Tweet wurde mit Kontaktdaten der Kita gepostet. Zum Schutz der Kinder und der Einrichtung habe ich diesen entfernt und die Daten geschwärzt. — Tilman Kuban (@TKuban96) May 8, 2023

Keine Geschenke zum Muttertag: So begründet die Kita den Schritt

Die Kita-Leitung begründete die Entscheidung, keine Geschenke mehr zu basteln, in dem Schreiben so: „In der heutigen Zeit, in der Diversität einen immer höheren Stellenwert einnimmt, möchten wir diese vorleben und keinen Menschen ausschließen. “ Und weiter: „Oft werden an Muttertag oder Vatertag stereotypische Geschenke angefertigt, wie z. B. Blumen für die Mutter oder Werkzeug für den Vater“. Das sei zwar eine tolle Geste, schließe aber beispielsweise Familien aus, die keinen Vater haben. Der Brief endet versöhnlich: „Mit dieser Entscheidung möchten wir keinesfalls die Bedeutung eines Mutter- oder Vatertags absprechen, sie leisten alle etwas Großes“.

Dass Kuban die Adresse geschwärzt hat, helfe wenig. Wie Medien berichten, ist der Brief im Original weiterhin auffindbar.