Streit um Sanssouci hält an - Stiftung prüft Parkeintritt Besucher können bisher kostenlos durch Park Sanssouci und andere historische Parks in Potsdam schlendern - nach anhaltendem Hickhack mit der Stadt könnte dam... dpa

Potsdam -Besucher können bisher kostenlos durch Park Sanssouci und andere historische Parks in Potsdam schlendern - nach anhaltendem Hickhack mit der Stadt könnte damit Schluss sein. Die Stiftung preußische Schlösser und Gärten (SPSG) prüft nun „aktiv und konsequent“ die Einführung eines Parkeintritts, wie ein Sprecher der Stiftung am Freitag mitteilte. Knackpunkt ist die seit langem schwelende Frage, ob sich die Stadt Potsdam weiterhin mit einer Million Euro an der Pflege der Gärten beteiligt. Doch die Stadtverordneten sind sich uneins, der Hauptausschuss vertagte eine Entscheidung darüber.