Streit um Seidenhühner in Handtasche beschäftigt Justiz

Berlin -Ein Streit um zwei Seidenhühner in einer Handtasche soll derart eskaliert sein, dass zwei Tierärztinnen verletzt wurden und es nun zu einem Prozess kommen könnte. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die Besitzerin der Hühner wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angeklagt, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte. Die 39-Jährige soll die Ärztinnen der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht am 23. Januar heftig angegriffen haben, als diese sie darauf hinwiesen, dass der Transport der Hühner in deren Handtasche nicht tierschutzgerecht sei.

Die Begegnung der Frauen auf der Straße soll zufällig gewesen sein. Die 36 und 43 Jahre alten Medizinerinnen erlitten Prellungen und Stauchungen. Die Seidenhühner, die über ein besonders flauschiges Gefieder verfügen, seien letztlich unverletzt im Dienstfahrzeug der Ärztinnen untergebracht worden, hieß es.