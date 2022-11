Streit um Umweltbeschluss zum Oder-Ausbau: Klage eingereicht Welche Folgen hat der Oder-Ausbau für die Umwelt? Weil Brandenburg seine Einwände gegen den polnischen Umweltbeschluss abgeschmettert sieht, geht es nun den ... dpa

Potsdam -Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) hat Klage gegen einen polnischen Umweltbeschluss zu Ausbauarbeiten am Grenzfluss Oder eingereicht. Die Klage wurde am Dienstag versandt, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Aus Sicht Brandenburgs sind bei den aktuellen Maßnahmen zum Flussausbau Auswirkungen auf die Umwelt und vor allem die angrenzenden Auen in der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung nicht ausreichend dargelegt. Die Einwände des Bundeslandes seien bislang nicht berücksichtigt worden, hieß es.