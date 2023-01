Streit ums Wasser bei Tesla in Grünheide: Ausschuss-Sondersitzung Mit der Wasserversorgung bei Tesla in Grünheide wird sich der Umweltausschuss des Landtages an diesem Mittwoch in einer Sondersitzung beschäftigen. dpa

Die Tesla-Fabrik in Grünheide dpa/Patrick Pleu

Potsdam -Mit dem Streit über die Wasserversorgung bei Tesla in Grünheide wird sich der Umweltausschuss des Landtages an diesem Mittwoch in einer Sondersitzung beschäftigen. Das sagte der Linke-Abgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer seiner Fraktion, Thomas Domres, am Sonntag. Zuvor berichtete der RBB darüber.