Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen jungen Frauen ist in Berlin-Neu-Hohenschönhausen eine 16-Jährige verletzte worden. Sie wurde zur stationären Behandlung in Begleitung der Mutter in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 16-Jährige begleitet von einer 15-Jährigen am Montagabend mit dem Hund Gassi gegangen. Dabei sind ihnen in der Zingster Straße Ecke Ahrenshooper Straße zwei ebenfalls 16-Jährige begegnet. Es soll aus noch nicht geklärter Ursache zu einem zunächst verbal ausgetragenen Streit gekommen sein, der eskalierte.

Eine der Hinzugekommenen soll der Hundebesitzerin zunächst ins Gesicht gespuckt und sie festgehalten haben, während ihre Begleiterin deren Kopf nach unten gezogen, sie mit dem Knie getreten und ihr dann mit der Faust in den Bauch schlug haben soll. Der 15-Jährigen soll es gelungen sein zu schlichten, so dass die Attacken aufhörten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.