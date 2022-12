Bluttat in Berlin-Tegel: 16-Jähriger mit Messer niedergestochen

Ein Streit zwischen Jugendlichen eskalierte am Sonntagnachmittag in Tegel. Der verletzte Junge musste nach Messerstichen notoperiert werden.

Ein Jugendlicher ist am Sonntagnachmittag in Berlin-Tegel mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatten Zeuginnen zuvor einen Streit vor einem Mehrfamilienhaus in der Bernauer Straße zwischen zwei Jungen beobachtet.

Einer der Jugendlichen soll schließlich ein Messer gezückt und den anderen damit attackiert haben. Der Angreifer soll anschließend in das Wohnhaus geflüchtet sein. Der Verletzte habe sich zu einer nahegelegenen Bushaltestelle begeben, wo Passanten auf seine stark blutenden Verletzungen aufmerksam wurden, Erste Hilfe leisteten und Rettungskräfte alarmierten. Sanitäter legten an einem Bein des 16-Jährigen ein Tourniquet an, bevor der Jugendliche mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert und anschließend stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestehen, so die Polizei.

17-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Die weiteren Ermittlungen führten die Einsatzkräfte zu einer Wohnung in dem nahegelegenen Haus, in der der 17-jährige Tatverdächtige festgenommen werden konnte. Das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, stellten die Beamten sicher. Der festgenommene Junge wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde und sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Anschließend wurde der Jugendliche in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.