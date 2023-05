Stromausfall am BER: Keine Abflüge und Landungen möglich

In einem Tower am Flughafen BER fiel am Freitagabend der Strom aus. Weil das Notstromaggregat nicht funktionierte, konnte keine Maschine landen oder abheben.

Wegen eines Stromausfalls in einem Tower waren am Flughafen BER in Schönefeld kurzfristig keine Landungen und Abflüge möglich. Wie die Berliner Morgenpost unter Berufung auf die Flugsicherung und die Flughafen-Pressestelle berichtet, funktionierte nach dem Stromausfall am Freitagabend das Notstromaggregat nicht.

Weil auf Batterie umgestellt werden musste, kam es zu Störungen. Infolgedessen musste der Flugbetrieb zeitweise komplett eingestellt werden. Für einen kurzen Zeitraum waren laut dem Morgenpost-Bericht weder Starts noch Landungen möglich. Nach und nach normalisierte sich aber alles wieder. Um 20 Uhr waren die Störungen behoben.

Die Menschen im Flughafengebäude sollen von den Problemen im Tower zunächst nichts bemerkt haben. Bei den Check-Ins, in den Abflughallen und in allen anderen Bereichen des BER war die Stromversorgung nicht gestört, heißt es in dem Bericht.