Stromausfall: Berliner Ausländerbehörde geschlossen

Ein Stromausfall hat am Montag die IT-Infrastruktur des Berliner Landesamts für Einwanderung lahmgelegt. Alle Termine fallen aus.

Ein Stromausfall hat am Montagmorgen die Technik im Landesamt für Einwanderung am Standort Friedrich-Krause-Ufer in Berlin Moabit lahmgelegt.

Das Amt teilte mit, dass alle Termine für diesen Tag an allen Standorten ausfallen, da die gesamte IT-Infrastruktur betroffen sei.

Nach erster technischen Einschätzung sei die Dauer des Stromausfalls noch nicht absehbar, teilt das Landesamt mit. Es werde mit Hochdruck an der Entstörung gearbeitet.