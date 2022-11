In einigen Straßen in Berlin gibt es derzeit keinen Strom. Ein Überblick darüber, welche Gebiete betroffen sind und wann der Strom wieder fließen soll.

Stromausfall in Berlin: Diese Bezirke sind betroffen

Das Stromnetz in Berlin ist derzeit von Störungen betroffen.

Mehrere Bezirke in Berlin sind derzeit von einem Stromausfall betroffen. Laut Stromnetz Berlin gibt es Störungen im Mittelspannungsnetz. Im Störungsmanagement auf der Internetseite des Unternehmens ist zu erkennen, welche Straßen derzeit keinen Strom haben.

Pankow Damerowstraße, Hasseroder Straße, Mendelstraße, Paracelsusstraße, Stiftsweg und Umgebung

Marzahn Golliner Straße, Märkische Allee, Rosenbecker Straße, Schorfheidestraße und Umgebung

Ahrensfelder Chaussee, Borkheider Straße, Flämingstraße, Havemannstraße, Wörlitzer Straße und Umgebung

Belziger Ring, Rabensteiner Straße, Wittenberger Straße

Eichhorster Straße, Havemannstraße, Rosenbecker Straße und Umgebung

Stromnetz Berlin zufolge sind bereits Mitarbeiter unterwegs, um den Stromausfall dort zu beheben. Die meisten Straßen sollen im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 14.40 Uhr wieder mit Strom versorgt werden. In Marzahn ist laut Störungsmanagement erst um 18.30 Uhr mit einer Behebung der Störung zu rechnen.

Auch in anderen Bezirken fällt offenbar der Strom aus. Der interaktiven Karte von Störungsauskunft zufolge, gibt es auch Störungsmeldungen aus Ahrensfelde und Spandau. Auch in anderen Städten Deutschlands gibt es Meldungen über Stromausfälle. Die meisten treten in Magdeburg und im Raum Düsseldorf und Köln auf.