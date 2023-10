Nach Stromausfall in Berlin-Mitte: „Funktioniert alles wieder“

Nach einem Stromausfall in einigen Straßen in Berlin-Mitte am Dienstagmorgen ist die Störung am Mittag behoben worden. Auf X teilte der Stromnetzbetreiber Stromnetz Berlin mit, dass nun alles wieder in Berlin-Mitte funktioniere.

Betroffen waren die Brunnenstraße, die Swinemünder Straße, die Veteranenstraße sowie die Wolliner Straße und Umgebung, wie der Stromnetzbetreiber Stromnetz Berlin informierte. In dem betroffenen Gebiet sei am Dienstagmorgen kein Strom aus der Leitung gekommen. Die Ursache ist bislang nicht bekannt, wie ein Mitarbeiter auf dpa-Anfrage sagte.

Nach dem #Stromausfall in #Berlin #Mitte funktioniert alles wieder. Wir wünschen eine schöne Zeit! — Stromnetz Berlin Störungsinformationen (@Stromstoerung) October 31, 2023