Stromausfall in Rheinsberg und Umgebung

Rheinsberg -In Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) und den umliegenden Dörfern ist in der Nacht auf Freitag der Strom ausgefallen. Aktuell gehe der Stromversorger von Tierfraß in einem Trafohäuschen als Ursache für die Störung aus, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.