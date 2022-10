Potsdam: Bergmann-Klinikum simuliert Blackout Das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam hat getestet, was passiert, wenn für vier Stunden der Strom im Krankenhaus ausfällt. dpa

Ein Patient liegt auf einer Intensivstation in einem Zimmer. dpa/Fabian Strauch/Symbolbild

Potsdam -Das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam hat einen Test für einen Stromausfall im Krankenhaus positiv bewertet. Über vier Stunden und zur Hauptbehandlungszeit sei ein Blackout simuliert worden, teilte das Krankenhaus am Dienstag nach dem Test Anfang Oktober mit. Dabei wurden zwei große Diesel-Notstromaggregate getestet. „Das erste Fazit dieses erstmalig so langen Schwarztests ist durchweg positiv: Alle mit Sicherheitsstrom versorgten Geräte und Maschinen haben im Wesentlichen funktioniert, unerwartete Störungen traten nicht auf“, hieß es.