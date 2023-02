Netzagentur: Stromversorgung auch bei Kohleausstieg 2030 gesichert

Die Ampel-Koalition strebt den Kohleausstieg schon bis 2030 an. Die Bundesnetzagentur hält die Versorgung mit Strom auch in diesem Szenario für gesichert.

Deutschland will spätestens 2038 aus der Kohle aussteigen. Die Ampel-Koalition will den Ausstieg laut Vertrag „idealerweise“ schon bis 2030 schaffen. Ein Bericht der Bundesnetzagentur, der am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet wurde, ermutigt: So sieht die Agentur die Stromversorgung mit den aktuellen Plänen der Bundesregierung bis 2031 gesichert. „Dies gilt auch, wenn der Stromverbrauch durch neue Verbraucher wie Elektromobile und Wärmepumpen deutlich steigt und der Kohleausstieg bis 2030 erfolgt“, erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Die Behörde habe „die Entwicklung des Strommarktes mit dem gesetzlich geplanten Ausbau der erneuerbaren Energien, dem Umbau des Kraftwerksparks und dem Netzausbau“ untersucht, so das Wirtschaftsministerium. Demnach ist das Stromsystem bei Umsetzung der gesetzten Ziele so robust, dass die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet wäre, wenn zehn Gigawatt Erzeugungsleistung weniger im Markt wären.

Die überarbeiteten Gesetze für Erneuerbare Energien sehen vor, dass die Produktionskapazitäten von Wind- und Photovoltaikanlagen bis 2030 deutlich steigen. Sollten diese die Stromnachfrage nicht decken, plant Habeck mit neuen Kraftwerken, die mit Wasserstoff betrieben werden können. Außerdem sollen die Übertragungs- und Verteilnetze ausgebaut werden. „Flexible Lasten und Speicher“, etwa die Speicherkapazität von Elektroautos, sollen zudem helfen, die Stromnachfrage zu regulieren und Verbrauchsspitzen auszugleichen.

Ausbau der Erneuerbaren muss beschleunigt werden

An dem Bericht gab es jedoch auch Kritik. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) warnte vor übermäßigem Optimismus. „Deutschland muss einen Spurt in nie gekannter Geschwindigkeit hinlegen, wenn diese Transformation zum klimaneutralen Stromsystem bis 2035 bei gleichzeitigem Kohleausstieg bis 2030 tatsächlich erreicht werden soll“, erklärte Verbandschefin Kerstin Andreae. Die Zielsetzung sei enorm herausfordernd und sei bisher nur teilweise mit Maßnahmen unterlegt, so Andreae. Die Bundesnetzagentur habe keinesfalls einen „Stresstest“ vorgelegt, sondern lediglich dargelegt, „dass bei Erfüllung aller Prämissen die Versorgungssicherheit gewährleistet ist“.

Auch die Opposition nahm den Bericht unter die Lupe. CDU-Vize Jens Spahn forderte im Gespräch mit dem ZDF „weniger Gesundbeten und mehr konkretes Handeln“.