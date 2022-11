Stübgen: Rechte Extremisten schaffen es nicht, Montagsdemos zu „kapern“ Laut Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ist die Anzahl von Rechtsradikalen bei den regelmäßigen Protesten gegen die Krisenpolitik der Bundesregierung rückläufig. dpa

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen. dpa/Soeren Stache

Potsdam -Extremistischen Gruppierungen gelingt nach Einschätzung von Innenminister Michael Stübgen (CDU) derzeit in Brandenburg keine Unterwanderung der Montagsdemonstrationen gegen die Folgen des Kriegs in der Ukraine und steigende Energiepreise. Die Extremisten schafften es nicht, solche Versammlungen für sich zu „kapern“, sagte der CDU-Politiker am Samstag im RBB-Inforadio nach einem Treffen mit seinen ostdeutschen Innenressort-Kolleginnen und -Kollegen in Erfurt. Dort war unter anderem die Radikalisierung von Protesten ein Thema.