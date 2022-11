Ein Student aus Zürich schrieb Annalena Baerbock schwere Beleidigungen an ihre persönliche Mailadresse. Sie erstattete Anzeige, die Polizei schnappte den Täter.

Student schickt Hassmail an Baerbock: „Jemand sollte dich zerstückeln“

Ein 39-jähriger Student aus Zürich ist in der Schweiz zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil er die Grünen-Politiker Annalena Baerbock auf übelste Weise in einer Mail beschimpft hat. „Jemand sollte dich zerstückeln“, schrieb er im Oktober 2021 laut Strafbefehl an die persönliche Mailadresse der Politikerin.

Wie die Schweizer Zeitung Blick schreibt, ergänzte er die Drohung mit weiteren Schimpfwörtern. Baerbock, zu der Zeit Vorsitzende und Kanzlerkandidatin bei den Grünen, erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Die Mailadresse des Mannes enthielt zwar nur das Wort „Papierlischwizer“, doch die Ermittler konnten sie relativ schnell in Zürich zuordnen. Die Schweizer übernahmen den Fall von den Berliner Behörden und die Polizei in Zürich machte den Täter dingfest.

Annalena Baerbock soll im Wahlkampf Tausende Drohmails erhalten haben

Der in Moskau geborene Student wurde zu einer Geldstrafe von 1800 Franken (1843 Euro) verurteilt. Dazu kommen Verfahrenskosten von 800 Franken. Der Student hat den Strafbefehl allerdings angefochten, darum kommt die Sache nun noch mal vor Gericht.

Der Blick zitiert aus einer Studie, wonach Baerbock im Wahlkampf 2021 insgesamt 5524 Mails „mit potenziell beleidigender und verletzender Sprache“ erhalten haben soll.