Studentin der Kirchenmusik in Angermünde Übergangs-Kantorin Kirchenmusik-Studentin Maria Schella leitet am 17. Dezember (15.00 Uhr) ein Adventskonzert in der Marienkirche Angermünde (Uckermark). Die 25 Jahre alte Orga... dpa

Angermünde -Kirchenmusik-Studentin Maria Schella leitet am 17. Dezember (15.00 Uhr) ein Adventskonzert in der Marienkirche Angermünde (Uckermark). Die 25 Jahre alte Organistin musiziert gemeinsam mit dem Kinder-, dem Posaunen- und dem Kirchenchor. Am Heiligen Abend begleitet sie mehrere Gottesdienste im Pfarrsprengel, bevor um 22.00 Uhr in der Marienkirche Musik zur Christnacht erklingt. Und auch am Silvesterabend, um 23.00 Uhr, gestaltet sie ein Konzert für Orgel und Trompeten in dem mittelalterlichen Gotteshaus.