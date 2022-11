Studentin getötet: Polizei fasst Verdächtigen Eine 23-Jährige stirbt in Bayern nach dem Besuch einer Disco einen gewaltsamen Tod. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. dpa

Prien am Chiemsee -Sechs Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer Studentin aus dem Landkreis Rosenheim in Oberbayern hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der zwischen 18 und 21 Jahre alte Heranwachsende sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Samstag mitteilte.