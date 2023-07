Die Rollenverteilung bei der Nahrungssuche in früheren Zeiten könnte anders gewesen sein, als bislang angenommen. Eine neue Studie räumt mit Vorurteilen auf.

Illustration einer Jägerin, die möglicherweise vor 9000 Jahren in den Anden unterwegs war.

Illustration einer Jägerin, die möglicherweise vor 9000 Jahren in den Anden unterwegs war. Matthew Verdolivo/UC Davis/IET

Männer jagen mit Speeren hinter Wildtieren her, während Frauen mit Körben im Wald Beeren und Pilze sammeln: So lautet die gängige Erzählung der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern in der Steinzeit. Doch einer neuen Studie aus den USA zufolge ist dieses Bild möglicherweise verfälscht. Die aktuelle Untersuchung zeigt: Die Arbeitsteilung bei der Nahrungssuche könnte weitaus egalitärer gewesen sein.

Amerikanische Forscherinnen der Universität in Seattle haben für ihre jüngst im Fachjournal Plos One erschienene Studie ethnografische Texte zu über 63 Jäger- und Sammlergesellschaften aus der jüngeren Zeit auf der ganzen Welt ausgewertet. Darunter befanden sich laut den Autorinnen Gesellschaften in Nord- und Südamerika, Afrika, Australien, Asien und der ozeanischen Region.

„Wir haben fast 150 Jahre ethnografischer Studien erfasst, wir haben jeden Kontinent und mehr als eine Kultur von jedem Kontinent untersucht“, sagte Co-Autorin Cara Wall-Scheffler dem Magazin New Scientist. „Deshalb glaube ich, dass wir einen ziemlich guten Überblick über das bekommen haben, was die Menschen auf der ganzen Welt tun.“

Dabei zeigte sich, dass in 79 Prozent der untersuchten Gruppen auch Frauen an der Jagd beteiligt sind. Mehr als 70 Prozent der weiblichen Jagden sollen der Untersuchung zufolge vorsätzlich geschehen sein, um den Lebensunterhalt ihrer Gesellschaften zu sichern. Dabei jagen Frauen offenbar nicht nur regelmäßig, sondern auch mit speziellen Werkzeugen und Strategien. Auch Kindern bringen die Frauen das Jagen bei.

Geschlechterrollen: Frühere Studien womöglich von Vorurteilen beeinflusst

Anlass für die aktuelle Studie hatte den Autorinnen zufolge ein archäologischer Fund eines 9000 Jahre alten weiblichen Skeletts in den Anden gegeben, das zusammen mit mehreren Jagdwaffen begraben worden war. „Es gibt ein Paradigma, das besagt, dass Männer die Jäger sind und Frauen nicht die Jäger, und dieses Paradigma prägt die Art und Weise, wie Menschen Daten interpretieren“, sagt Wall-Scheffler gegenüber CNN.

Die Forscherinnen vermuten daher, dass stereotypische Vorstellungen vorherige Studien zu dem Thema prägten und so die vereinfachte Erzählung von Jägern und Sammlerinnen womöglich fälschlicherweise verfestigt wurde. Mit ihrer aktuellen Untersuchung wollen die Autorinnen Voreingenommenheit in der Forschung entgegenwirken.