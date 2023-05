Studie deckt auf: So oft lügen Deutsche im Lebenslauf

Die Jobsuche kann lang und ermüdend sein. Viele Deutsche wollen es sich da leichter machen und frisieren die Angaben in ihrer Bewerbung. Wer lügt besonders viel?

Ein Extra-Jahr hier, eine aufpolierte Stellenbeschreibung dort: Laut einer neuen Studie des Portals CVapp.de haben mehr als die Hälfte der Deutschen in ihrem Lebenslauf bereits gelogen. 58,5 Prozent gaben an, schon einmal ihre Bewerbung frisiert zu haben. Dabei ist die Schummelei im Lebenslauf bei Männern mit 70,9 Prozent deutlich verbreiteter als bei Frauen (46 Prozent). Bei welchen Themen und in welchen Branchen wird besonders viel gekrückt?

Die häufigsten Lügen betreffen der Untersuchung zufolge die Kompetenzen, die im Lebenslauf aufgeführt werden (78, 6 Prozent), wie etwa Teamfähigkeit. 73,9 Prozent der Befragten gaben außerdem an, bei ihrem Gehalt gelogen zu haben. Es folgen frisierte Stellenbezeichnungen mit 57,9 Prozent. Über ihren Bildungsabschluss haben offenbar 51,8 Prozent der Schummelnden schon einmal falsche Angaben gemacht.

Bewerbungen: In dieser Branche wird am meisten gelogen

In verschiedenen Branchen ist Schummelei unterschiedlich weit verbreitet. Am häufigsten polieren demnach Menschen in der Kreativbranche ihre Angaben – mit 76,7 Prozent der Befragten. Auch im Baugewerbe (68,9 Prozent) und im Vertrieb (68,5 Prozent) wird viel gelogen.

Bewerberinnen und Bewerber sollten allerdings aufpassen. Stellt sich nach Eintritt in das Unternehmen heraus, dass in der Bewerbung oder auch im Bewerbungsgespräch gelogen wurde, droht eine Kündigung. Das gilt auch lange nach dem Ende der Probezeit. Wenn Zeugnisse oder Zertifikate gefälscht werden, handelt es sich um handfesten Betrug.

Für die aktuelle Studie befragte CVapp.de insgesamt 3000 Menschen in Deutschland. Zuerst über die Untersuchung berichtete der Business Insider.