Studie: Deutschland für qualifizierte Migranten weniger attraktiv

Deutschland hat in einem internationalen Vergleich bei qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland an Attraktivität eingebüßt. In den vergangenen drei Jahren sei Deutschland bei hochqualifizierten Fachkräften aus dem Ausland in der Beliebtheit vom 12. Platz auf den 15. Platz zurückgefallen, erklärte die Bertelsmann Stiftung am Donnerstag in Gütersloh mit Blick auf eine OECD-Studie. Deutschland schneide bei der Digitalisierung der Visaverfahren nicht gut ab. Das mindere die Attraktivität. Außerdem gebe es einen Punkteabzug wegen abgelehnter Visaanträge von hochqualifizierten Fachkräften. Neuseeland Schweden, Schweiz, Australien und Norwegen gelten als die attraktivsten Staaten für Einwanderer.

Verbessern sollten sich in der Bundesrepublik die Chancen ausländischer Akademiker, hochqualifizierte Jobs entsprechend ihrer Kompetenzprofile zu besetzen, die zögerliche Einbürgerungspraxis und die schleppende Digitalisierung, hieß es. In der von der Bertelsmann Stiftung unterstützten Studie werden für alle 38 Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die Rahmenbedingungen analysiert, die für qualifizierte Migranten attraktiv sind.

Besonders attraktiv sei Deutschland hingegen für internationale Studierende, hieß es weiter. Hier sei die Bundesrepublik hinter den USA auf dem zweiten Platz vor Großbritannien, Norwegen und Australien im internationalen Wettbewerb um Talente. Deutschland könne mit exzellenten Universitäten, geringeren Kosten für das Studium und guten Arbeits- und Bleibemöglichkeiten während und nach dem Studium punkten.

Migrations-Experte: Handlungsbedarf im „Umgang mit Vielfalt“

Deutschland sei mittlerweile ein offenes und attraktives Land für qualifizierte Einwanderung, sagte der Migrations-Experte der Bertelsmann Stiftung, Ulrich Kober. Bei Visaerteilung, Digitalisierung, Einbürgerung oder im Umgang mit Vielfalt bestehe jedoch Handlungsbedarf. Das zeigten der vergleichsweise geringe Zuzug von Fachkräften aus Drittstaaten und die Zurückhaltung der Unternehmen bei der Anwerbung im Ausland.

In der Studie werden unter anderem berufliche Chancen, Einkommen und Steuern, Zukunftsaussichten, das Kompetenzumfeld sowie Diversität und Lebensqualität untersucht. Berücksichtigt werden auch mögliche Hürden bei der Visaerteilung.