Studie: Diese Duschgels ziehen Mücken an

Bestimmte Duftstoffe ziehen Mücken besonders an. In einer neuen Studie haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Virgnina Tech University untersucht, wie Stechmücken auf eine Reihe von Seifen reagieren. Anhand ihrer Ergebnisse lässt sich erkennen, welche Produkte im Sommer benutzt werden sollten, wenn man sich vor Mückenstichen schützen will.

Freiwillige Teilnehmende benutzten dafür die Produkte von „Dial“ „Dove“ „Native“ und „Simple Truth“, wie die Autoren in ihrer kürzlich im Fachmagazin iScience veröffentlichten Studie berichteten. Die Probanden wuschen sich unter einem Arm jeweils mit einer der Seifen und die andere Achselhöhle blieb unberührt. Anhand ihrer Ergebnisse resümierten sie, es könnte nicht nur am Körpergeruch oder dem ausgeatmeten CO2 liegen, dass Mücken Menschen unterschiedlich stark für ihre Stiche favorisieren, sondern auch an der verwendeten Seife oder dem Duschgel der Person.

Diese Seifen vergraulen Mücken am besten

Nach Ausschluss verschiedener Faktoren zeigte sich der Studie zufolge, dass insbesondere die Seifen der Marke „Dove“ und „Simple Truth“ anziehend auf Mücken wirken können. Einige Probanden rochen attraktiver für Mücken, nachdem sie sich damit gewachen haben. Kurios an den Ergebnissen: Alle Seifen enthielten eine Verbindung namens Limonen: ein Duftstoff, der eigentlich als Mückenschutzmittel bekannt ist. Dennoch wirkten drei der vier Seifen eher anziehend auf die lästigen Insekten. Es komme also jeweils auf die chemische Zusammensetzung an.

Das einzige Duschgel, dass demnach Stechmücken vergraulte, war das Produkt von „Native“. Doch auch zu einem allgemeinen Rat ließen sich die Wissenschaftler hinreißen: „Verwenden Sie eine Seife mit Kokosnuss-Duft, wenn Sie die Anziehungskraft von Mücken verringern wollen“, schreiben sie in der Mitteilung. Wer Stechmücken im Sommer abwimmeln will, sollte sich also mit Produkten, die diesen Duftstoff beinhalten, ausstatten.