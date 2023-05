Studie: Einfaches Mittel kann das Gehirn verjüngen

Im Alter verschlechtert sich die Leistung des Gehirns. Doch mit der Einnahme einer einfachen Tablette pro Tag soll sich die Gedächtnisleistung deutlich verbessern lassen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Columbia University haben dazu eine Untersuchung mit 3500 Probanden gestartet.

Dabei wurden Teilnehmende im Alter von über 60 Jahren nach dem Zufallsprinzip der täglichen Einnahme eines Multivitaminpräparats oder eines Placebos für drei Jahre zugewiesen. Am Ende eines jeden Jahres führten die Teilnehmer eine Reihe von kognitiven Online-Tests durch, um die Gedächtnisfunktion des Hippocampus zu prüfen. Dieser Bereich des Gehirns wird durch die normale Alterung beeinträchtigt.

Verbesserung der Gedächtnisleistung hielt über drei Jahre an

Am Ende des ersten Jahres verbesserte sich die Gedächtnisleistung der Personen, die täglich ein Multivitamin einnahmen. Die Forscher schätzen, dass die Verbesserung, die über die dreijährige Studiendauer anhielt, etwa drei Jahren altersbedingten Gedächtnisverlustes entsprach. Noch stärker zeigte sich der Effekt bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit einer kardiovaskulären Grunderkrankung. Welche Vitamine für die Verbesserung der Gedächtnisleistung sorgten, wurde nicht genau untersucht.

„Unsere Studie zeigt, dass das alternde Gehirn möglicherweise empfindlicher auf die Ernährung reagiert als wir dachten, wobei es vielleicht nicht so wichtig ist, herauszufinden, welcher spezifische Nährstoff den altersbedingten kognitiven Verfall verlangsamt“, sagt Dr. Lok-Kin Yeung, Postdoktorand an der amerikanischen Columbia-Universität und Erstautor der Studie. Die Einnahme von Multivitaminpräparaten sei dabei ein „vielversprechender, sicherer, zugänglicher und erschwinglicher Ansatz“ zum Schutz der kognitiven Gesundheit älterer Menschen, so Co-Autorin JoAnn Manson.

Dabei warnt Studienleiter Adam Brickman davor, Nahrungsergänzungsmittel an Stelle einer ausgewogenen und gesunden Ernährung treten zu lassen. Brickman rät zudem dazu, vor der regelmäßigen Einnahme von Multivitaminen ärztlichen Rat zu suchen.