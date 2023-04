Video: Berliner Elefant schält Banane mit Rüssel – Forscher begeistert

Mit ihren 36 Jahren gilt sie zwar schon als alte Dame, die Mitarbeiter im Berliner Zoo verblüfft Elefantenkuh Pang Pha aber immer wieder aufs Neue.

Ihr jüngster Trick: Allein mit ihrem Rüssel befreit die Elefantin reife Bananen von ihrer Schale, um sie anschließend genüsslich zu verzehren. Selbst unter Elefanten – die als sehr intelligente Tiere gelten – sei dies ein einzigartiges Verhalten, wie Forscher der Humboldt Universität zu Berlin feststellen. In einer Reihe von Experimenten haben die Biologen nun das „Bananenschälverhalten“ Pang Phas festgehalten.

„Pha schält Bananen schneller als Menschen“, schreiben die Autoren in der am Montag veröffentlichten Studie. Dabei habe die Elefantendame inzwischen ihre ganz eigene Technik entwickelt. „Sie nimmt die Banane mit der Rüsselspitze auf, hält sie fest und bricht sie dann an der Seite des Rüssels entzwei. Danach schüttelt sie die Banane, bis das Fruchtfleisch herausfällt.“ In der Natur verspeisen Elefanten Bananen eigentlich im Ganzen – dass Pang Pha ihre Früchte offenbar ohne Schale bevorzugt, sei erstmal verwunderlich.

Forscher: Bananenschälen vermutlich bei Pflegern gelernt

Die Forscher glauben, die Elefantendame könnte sich die Schältechnik bei ihren Pflegern abgeschaut haben. Das erkläre auch, warum ein solches Verhalten bei Tieren in der Natur noch nicht beobachtet wurde. Pang Pha, die 1987 als Geschenk des thailändischen König Bhumibol nach Berlin kam, wurde als Kalb im Zoo aufgezogen.

„Was Pang Phas Bananenschälen so einzigartig macht, ist eine Kombination von Faktoren – Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Individualität und der vermutlich menschliche Ursprung“, erklärte Michael Brecht, Professor für Tierphysiologie und Mitautor der Studie der Nachrichtenseite DailyMail.

Wie die Forscher ebenfalls feststellten, hat Pha im Berliner Zoo offenbar nicht nur eine eigene Schältechnik, sondern auch einen ganz eigenen Geschmack entwickelt. Wie andere Elefanten bevorzuge sie grundsätzlich grüne oder gelbe Bananen. „Braune Bananen lehnt sie ab, aber im Gegensatz zu anderen Elefanten schält sie auch gelb-braune Bananen, wenn sie alleine ist.“

Warum andere Elefanten sich die Tricks ihrer Mitbewohnerin im Gehege bislang nicht abgeschaut haben, können sich die Forscher hingegen nicht erklären. „Komplexe, vom Menschen inspirierte Verhaltensweisen“ – wie etwa Pang Phas Bananenschälen – seien bisher tatsächlich nur selten beobachtet worden. Letztlich bleibe die Berliner Elefantendame also ein wahrhaft einzigartiges Tier.