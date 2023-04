Berechnung der Grundsteuer wohl verfassungswidrig – Fiskus droht Klagewelle Wer zuletzt Grundsteuer-Post vom Finanzamt bekam, erlebte oft eine böse Überraschung. Viele Immobilien wurden deutlich höher bewertet. Verbände empfehlen, Einspruch einzulegen. dpa

Doppelhäuser einer Neubausiedlung: Dem Fiskus droht in vielen Bundesländern eine Klagewelle wegen der neuen Berechnung der Grundsteuer. Henning Kaiser/dpa

Berlin -Dem Fiskus droht in vielen Bundesländern eine Klagewelle wegen der neuen Berechnung der Grundsteuer. Der Verfassungsrechtler Gregor Kirchhoff hält das in elf Ländern angewandte Gesetz des Bundes für verfassungswidrig. Zu diesem Schluss kommt der Jurist in einer Studie im Auftrag des Steuerzahlerbunds und des Eigentümerverbands Haus und Grund, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde.