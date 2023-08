Zahlreiche Schülerinnen und Schüler arbeiten nebenbei oder in den Ferien: In den Jahren 2018 bis 2020 hatten 41,7 Prozent der 17-Jährigen einen Nebenjob, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervorgeht. Überraschendes Ergebnis: Je wohlhabender die Eltern, desto eher besserten die Jugendlichen ihr Taschengeld durch Arbeit auf.

Für die Studie analysierte das Institut Daten des sozio-ökonomischen Panels, eine repräsentative Wiederholungsbefragung von privaten Haushalten. Demnach hatten in den Jahren von 2018 bis 2020 rund 52 Prozent der 17-Jährigen aus reicheren Familien Erfahrungen mit dem Jobben. Bei Kindern aus einkommensschwächeren Familien hingegen gingen nur 31,5 Prozent einem Nebenjob nach.

Noch deutlicher werde der Unterschied, wenn die Einkommen in Sechstel aufgeteilt werden. „Gehören Eltern zum reichsten Sechstel, arbeiten rund 60 Prozent der Jugendlichen. Beim ärmsten Sechstel sind es nur knapp 30 Prozent“, erklärte IW-Studienautor Wido Geis-Thöne.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gymnasiasten nehmen öfter Nebenjobs an als Jugendliche anderer Schulformen

„Eine mögliche Erklärung für den positiven Zusammenhang zwischen dem Familieneinkommen und der Beschäftigungserfahrung der Jugendlichen liegt bei den sozialen Netzwerken der Eltern“, so der Forscher weiter. Mütter und Väter aus den wohlhabenderen Schichten dürften eher über Kontakte zu Menschen verfügen, die ihren Kindern Jobs geben könnten, erläuterte Geis-Thöne.

Das gelte insbesondere dann, wenn die Eltern selbst Unternehmen leiten. Dadurch sei die Hürde, einen Nebenjob aufzunehmen, deutlich geringer. Dies gilt laut Untersuchung auch, wenn die Eltern Akademiker sind. Jugendliche, die ein Gymnasium besuchen, gehen häufiger nebenbei arbeiten als ihre Altersgenossen von anderen Schulformen.

Die Motivation, einem Nebenjob nachzugehen, ist laut Studie in zwei Dritteln (68 Prozent) der Fälle vor allem das Geld. Auch hier gibt es allerdings leichte Unterschiede: „Je reicher die Eltern, desto wichtiger ist den Jugendlichen das Interesse an der Tätigkeit selbst“, erklärte Geis-Thöne. Knapp 30 Prozent der Kinder aus der oberen Einkommensgruppe gaben ein Interesse an der Tätigkeit an. Auf die untere Gruppe traf das in gut 25 Prozent der Fälle zu. Das IW betonte: „Ein zu ihren sonstigen Lebensumständen passender Nebenjob kann Jugendlichen helfen, am Arbeitsmarkt relevante Kompetenzen und Fertigkeiten zu erlernen und einzuüben.“