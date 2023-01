Studie: Kern der Erde dreht sich nicht mehr – Folgen an der Oberfläche

Zwei chinesische Forscher der Universität in Peking haben herausgefunden, dass der Kern der Erde aufgehört haben könnte, sich zu drehen. Das geht aus ihrer Studie hervor, die jüngst im Wissenschaftsjournal Nature Geoscience veröffentlicht wurde. Demnach vollzieht sich die Rotation des Erdkerns in bestimmten Zyklen. Die Auswirkungen sind dabei auch an der Erdoberfläche messbar: Die Bewegung des Kerns nimmt wohl Einfluss auf die Tageslänge.

Von der Oberfläche sind es etwa 6400 Kilometer bis zum Erdkern. So weit kann keine Bohrung reichen. Um das Erdinnere untersuchen zu können, analysieren die Forschenden seismische Wellen, die etwa bei Erdbeben gemessen werden. Aus diesen Beobachtungen weiß man inzwischen, dass es einen festen Kern im Inneren der Erde gibt. Umgeben ist dieser von einem flüssigen äußeren Kern, in dem das Magnetfeld der Erde gebildet wird. Dieses Magnetfeld schützt das Leben auf dem Planeten auch vor Strahlung aus dem Weltall.

Weil der äußere Kern flüssig ist, kann sich der innere frei bewegen – unabhängig von der Rotation der Erde, wie Forschende schon länger wissen. Diese Bewegungen des inneren Erdkerns sind nun jedoch laut der aktuellen Studie offenbar pausiert. Möglich sei sogar, dass der Kern sich nun in die entgegengesetzte Richtung der Erdrotation dreht. Das könnte Auswirkungen auf die Tageslänge und auch auf das Magnetfeld unseres Planeten haben.

Wenn der Erdkern wackelt, verändert sich die Länge unserer Tage

Die durchschnittliche Tageslänge ist nämlich abhängig von der Erdrotation: Bewegt sie sich schneller, werden die Tage kürzer; wird sie langsamer, werden die Tage länger. Wissenschaftler haben bereits vor längerer Zeit herausgefunden, dass unsere Tage, gemessen über einen langen Zeitraum und im Mittel, nicht immer gleich lang sind, weil die Erde nicht gleichmäßig rotiert und manchmal länger für eine Umdrehung braucht.

Beeinflusst wird das durch Massenverlagerungen auf der Erde und in der Atmosphäre. Diese Phänomene können aber nur einen Teil der Zeitdifferenz erklären. Deshalb vermuten Wissenschaftler, dass auch Veränderungen im Erdinnern – wie die Rotation des Erdkerns – einen Anteil an der ungleichmäßigen Bewegung haben.

Die Forschenden aus China fanden nun heraus, dass der Erdkern etwa alle 70 Jahre seine Richtung ändern soll. Die Schwankungen der Tageslänge stimmen dabei in etwa mit den Schwankungen bei der Rotation des inneren Erdkerns überein. Den neuen Erkenntnissen zufolge werden Tage auf der Erde dabei 0,01 Millisekunde kürzer, wenn der innere Erdkern in westlicher Richtung rotiert. Bewegt er sich wie zuletzt dagegen nach Osten – die gleiche Richtung, in die auch die Erde rotiert – wird ein Tag um 0,12 Millisekunden länger, heißt es in der Studie. Demnach könnten die Tage bald, wenn auch kaum merklich, etwas kürzer werden.