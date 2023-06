Turbulenzen im Flugverkehr haben in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen. Grund dafür ist unter anderem der Klimawandel, wie aus einer Studie der Universität Reading hervorgeht. Besonders stark von den sogenannten Klarluftturbulenzen, die Flugzeuge „aus heiterem Himmel“ treffen, sind die Strecken über dem Nordatlantik.

Im Beobachtungszeitraum von 1979 bis 2020 stieg die Gesamtdauer an schweren Turbulenzen in den besonders betroffenen Regionen über dem Atlantik und den USA um 55 Prozent. Mittlere Turbulenzen traten um 37 Prozent, leichte um 17 Prozent länger auf. Doch auch andere Regionen in Europa sind von dem Anstieg an Turbulenzen betroffen.

Höhere CO2-Menge sorgt für mehr Turbulenzen

Besonders die Temperaturen des Nordatlantik geben Forschern Grund zur Sorge: Seit Beginn der Satellitenmessungen vor 40 Jahren war es noch nie so warm um diese Jahreszeit. Die Temperatur der analysierten Meeresoberfläche vom Äquator bis zur Höhe der Südspitze Grönlands liegt aktuell um etwa 0,5 Grad über dem bisherigen Rekord für diese Zeit. Der Anstieg der Temperaturunterschiede nördlich und südlich des Jetstreams sorgen außerdem für ein häufigeres Auftreten von Windböen und so zu mehr Turbulenzen.

„Wenn wir mit Supercomputern eine Zukunft simulieren, in der die CO2-Menge in der Atmosphäre doppelt so hoch ist wie in der vorindustriellen Zeit, dann sehen wir etwa doppelt oder sogar dreimal so viele schwere Klarluftturbulenzen“, sagt der Co-Autor der Studie, Paul Williams.

Sind Turbulenzen gefährlich? Verletzungsgefahr steigt

Turbulenzen sind unangenehm für Passagiere, noch stärker aber für die Crew, die in der Zeit durch die Kabine gehen müsse, betont Patrick Vrancken vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln. Außerdem bedeuteten sie Stress für die Piloten. Bei schweren Turbulenzen besteht Verletzungsgefahr. So wurden Anfang März insgesamt 27 Menschen an Bord zweier Maschinen von Lufthansa und Condor verletzt. Immerhin: „Strukturell sind Flugzeuge seit Jahrzehnten hinreichend stark gebaut“, sagt Vrancken. „Auch eine Zunahme um einige Prozent der Turbulenzintensität würde hieran nichts ändern.“

Laut den Studienautoren kosten Turbulenzen die Branche allein in den USA jährlich 150 bis 500 Millionen Dollar. Die Kosten entstehen demnach durch zusätzliche Ermüdung der Flugzeugkabine, durch Wartungsarbeiten, gelegentliche Schäden am Flugzeug oder durch die Behandlung von Verletzungen bei Crew und Passagieren. Turbulenzen sorgen zudem für noch mehr Emissionen – dabei tragen Flugreisen ohnehin erheblich zur Klimakrise bei. Es geht es nicht nur um den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid. Auch die in großen Höhen beim Verbrennen von Kerosin entstehenden Stickoxide, Aerosole und Wasserdampf tragen laut dem Umweltbundesamt zur Erwärmung der Atmosphäre bei. Fliegen ist demnach die klimaschädlichste Art sich fortzubewegen.

In der Luftfahrtindustrie wird laut Patrick Vrancken vom DLR bereits seit vielen Jahren auf die zunehmenden Turbulenzen reagiert. Vor allem werde an der Verbesserung der Vorhersage gearbeitet. So arbeiten Forscher des DLR an einer Methode, die Turbulenzen einige hundert Meter im Voraus erkennt und dem Bordcomputer erlaubt, automatisch gegenzusteuern.