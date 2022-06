Gute Nachrichten für schlechte Schüler: Intelligenz kann laut einer Studie stärker werden und ist formbar. Durchgeführt wurde die Untersuchung von Wissenschaftlern an der University of California an Mittelstufenschülern. Kinder, die sich anstrengten, konnten ihre Noten verbessern, wenn ihnen beigebracht worden war, dass Intelligenz erreichbar ist. „Diese Ergebnisse waren aufregend“, sagte die Hauptautorin der Studie, Tenelle Porter.

Porter zufolge gibt es unter Schülern, deren Familien und Lehrern oft die Auffassung , dass Das Intelligenzniveau von Kindern mit schwachen Leistungen in der Schule nach der frühen Jugend nicht deutlich steigen wird. In der „Brainology“-Studie heißt es nun jedoch: „Die Überzeugungen der Schüler über ihre Fähigkeiten sind Teil des psychologischen Gepäcks, das sie durch die Schule tragen.“

„Wow, ich kann klüger sein“

Man habe gezeigt, „dass eine von Lehrern durchgeführte Intervention zur Förderung der Wachstumsmentalität die Wachstumsmentalität und Leistung von Jugendlichen, die Probleme haben, verbessern und dabei die Denkweisen der Lehrer verändern kann, wodurch die Voraussetzungen für ein größeres Wachstum in der Zukunft geschaffen werden.“

Die randomisierte Studie umfasste fast 2000 Schüler der sechsten und siebten Klasse und 50 Lehrer in 12 Schulen in Orange County und New York City während eines gesamten Schuljahres vor den Schließungen durch die Pandemie. Porter zieht ein Fazit: „Die Schüler haben gelernt, ‚Wow, ich kann klüger sein‘“. Leistungsschwächere Schüler profitierten überdies stärker als Schüler, die bereits bessere Noten hatten.